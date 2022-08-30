росія отримала партію іранських дронів, – CNN

росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, які скоро може використати проти Збройних Сил України. Про це пише Укрінформ із посиланням на CNN.

«США вважають, що росія отримала у користування бойові іранські дрони, які, вірогідно, будуть застосовані на полі бою в Україні», – йдеться у матеріалі.

Журналісти, посилаючись на джерела в Адміністрації США, пишуть, що росіяни забрали дрони з іранської авіабази на початку серпня й доправили їх до рф у середині місяця. російські оператори почали тренуватися використовувати дрони в Ірані ще в липні.

«Тепер США вважають, що росія офіційно придбала та транспортувала на територію рф дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191», – зауважує видання.

Усі три типи дронів можна використовувати для розвідки, а також завдавати ними удари керованими боєприпасами.

«США переконані, що росія має намір імпортувати сотні таких БПЛА для завдання ударів з повітря, електронної війни та обстрілів території України», – стверджує CNN.

Наразі незрозуміло, наскільки корисними ці дрони будуть для російських цілей, оскільки багато з них вже вийшли з ладу.

Як повідомляв Львівський портал, у середині липня стало відомо, що росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала рф свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.

У серпні американські ЗМІ писали, що в Ірані почались навчання для російських військових, що свідчить про наміри кремля закуповувати безпілотники у Тегерану для їхнього подальшого використання у війні проти України.

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