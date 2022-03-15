Підтримка вступу України до НАТО знизилась із 76% до 72%. Причина

Серед українців дещо знизилась підтримка вступу держави до НАТО, яка раніше була безпрецедентно високою. Причина цьому – незакриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% громадян. Про це свідчать результати опитування, яке 12-13 березня проводила соціологічна група «Рейтинг».

Станом на 1 березня соціологи фіксували безпрецедентно високу підтримку населення щодо вступу України до НАТО – 76%. Проте за останні два тижні цей показник дещо зменшився і зараз становить 72%.

Основна причина такого падіння – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

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Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Участь у ньому взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

Нагадаємо, 56% вважають, що Росія почала війну, аби знищити український народ. При цьому така думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина опитаних вважає, що ціль нападу – окупація України і приєднання до РФ.

Також 64% українців стверджують, що війну з РФ реально завершити, знайшовши компроміси на переговорах за участю інших країн. Водночас за повернення окупованих територій Донбасу і Криму виступають 86% та 80% громадян відповідно.

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