Україна офіційно стала кандидатом в члени ЄС

Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Відповідне рішення 23 червня ухвалили лідери ЄС на саміті у Брюсселі. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter‘і.

«Угода. Європейська рада щойно вирішила надати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санду, народи України і Молдови. Наше майбутнє разом», – написав Шарль Мішель.

Зазначимо, що рішення Європейська Рада приймала, базуючись на висновку Єврокомісії, який теж був позитивний. Його оприлюднили 17 червня.

На надання Україні статусу кандидата в члени ЄС відреагувала й сама президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президентку Молдови Маю Санду і прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує», – написала вона у Twitter’i.

Президент Володимир Зеленський подякував за надання Україні кандидатського статусу і назвав це перемогою.

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Нагадаємо, що Єврокомісія у своєму висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоб ЄС мав право скасувати цей статус, якщо Україна порушить свої зобов’язання. Це вперше в історії надання кандидатського статусу передбачають таку можливість.

Як пише Європейська правда, ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Додамо, що за останніми соцопитуваннями, проведеними у червні, вступ України в ЄС підтримують 87% українців. Водночас більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну його членом.

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