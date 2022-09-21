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Українська мережа вибухнула мемами на заяву Путіна про мобілізацію росіян

Андрій Котенський

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Українці з іронією сприйняли ранковий указ диктатора Владіміра Путіна про часткову мобілізацію росіян на війну в Україну. Ми відібрали кращі з них, насолоджуйтесь:

У час коли українці висміюють мобілізацію на Росії, самих росіян охопив бунт, навіщо їм їхати помирати в Україну.

Раніше Львівський портал повідомив, що Путін на Росії оголосив про проведення часткової мобілізації.

Окрім того Путін підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, та пригрозив Заходу ядерною зброєю.

На Росії анонсували мітинг «Нет могилизации!», аби зупинити процес віддправки росіян на смерть в Україну.

Опозиція закликала росіян виходити на вулиці та палити військкомати.

Станом на ранок 21 вересня на війні проти України загинуло  55 тисяч російських військових.

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