В Україні вже ліквідували понад 55 тисяч російських солдат

На війні проти України Росія втратила загалом 55 110 своїх військових, 2227 танків та 253 літаки. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 21 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:

особового складу – 55 110 осіб ліквідовано (+300);

танків ‒ 2227 одиниць (+11);

бойових броньованих машин ‒ 4748 одиниці (+24);

артилерійських систем – 1340 одиниці (+17);

РСЗВ – 318 одиниць (+0);

засоби ППО – 168 одиниць (+0);

літаків – 253 одиниці (+1);

гелікоптерів – 217 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 одиниць (+7);

крилаті ракети – 239 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 одиниць (+23);

спеціальна техніка – 125 одиниць (+0).

Найбільших втрат минулої доби ворог поніс на Донецькому напрямку.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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