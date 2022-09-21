В Україні вже ліквідували понад 55 тисяч російських солдат

На війні проти України Росія втратила загалом 55 110 своїх військових, 2227 танків та 253 літаки. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 21 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:
особового складу – 55 110 осіб ліквідовано (+300);
танків ‒ 2227 одиниць (+11);
бойових броньованих машин ‒ 4748 одиниці (+24);
артилерійських систем – 1340 одиниці (+17);
РСЗВ – 318 одиниць (+0);
засоби ППО – 168 одиниць (+0);
літаків – 253 одиниці (+1);
гелікоптерів – 217 одиниць (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 одиниць (+7);
крилаті ракети – 239 одиниць (+0);
кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 одиниць (+23);
спеціальна техніка – 125 одиниць (+0).
Найбільших втрат минулої доби ворог поніс на Донецькому напрямку.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Андрій Котенський