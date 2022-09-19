Набула чинності заборона в’їзду росіян до Польщі та країн Балтії

Набула чинності заборона на в’їзд російських туристів до Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, з понеділка, 19 вересня, громадяни РФ з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу, не можуть в’їжджати до Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Наразі кордон з ЄС росіяни можуть перетнути по суші лише у Фінляндії.

«Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок і безпеку. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не несуть ризику для безпеки», – зазначали раніше прем’єри країн.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

Відповідне рішення зменшить кількість віз європейських країн громадянам Росії. Окрім того, отримати дозволи на в’їзд буде складніше, а процес буде довшим. Таким чином кількість російський туристів у Європі зменшиться.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Натомість Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.