Росіянам заборонять в’їзд до Естонії, Польщі, Литви та Латвії

Естонія, Польща, Литва та Латвія закривають свої кордони для росіян із шенгенськими візами. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Так, Рейнсалу заявив, що заборона в’їзду почне діяти вже в ніч на 19 вересня. Він наголосив, що росіянам не раді в Естонії та закликав їх не приїжджати до країни.

«Політична воля Естонії полягає в тому, що в ніч на 19 вересня набере чинності заборона на в’їзд до Естонії для громадян Росії. Це стосується тих росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС», – зазначив він.

Міністр додав, що до рішення також приєднаються Литва, Латвія і Польща.

Зазначимо, що відповідна заборона не стосується росіян, які їдуть відвідати рідних чи з інших гуманітарних причин.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

Відповідне рішення зменшить кількість віз європейських країн громадянам Росії. Окрім того, отримати дозволи на в’їзд буде складніше, а процес буде довшим. Таким чином кількість російський туристів у Європі зменшиться.

Як повідомляв Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Натомість Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.