Німеччина і Франція виступили проти заборони в’їзду усіх росіян в ЄС

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз. Відповідну позицію вони представили міністрам інших країн ЄС, які 30 і 31 серпня зустрічаються у Празі. Про це пише Європейська правда з посиланням на Zeit.

«Ми повинні подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз», – йдеться в документі.

На думку Берліна і Парижа, заявки від громадян росії слід ретельно перевіряти щодо можливих ризиків безпеці. Водночас, стверджують вони, не слід недооцінювати вплив безпосереднього досвіду життя в демократичних країнах, особливо це стосується майбутніх поколінь.

«Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС з російськими громадянами, які не пов’язані з російським урядом», – вказано у позиції урядів.

Тому Німеччина і Франція хочуть зберегти законодавчу базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, митцям, науковцям і спеціалістам в’їжджати до ЄС незалежно від того, чи можуть вони зіткнутися з політичними переслідуваннями.

Крім того, вони застерігають, що візова заборона може спровокувати так звані ефекти «об’єднання навколо прапора». Це означає, що громадяни іноді схильні об’єднано підтримувати свій уряд при нападах і провокаціях ззовні.

Австрія також підтвердила, що виступає проти заборони на в’їзд для громадян росії.

«Ми не повинні викидати дитину разом з водою, загальна заборона на візи для російських громадян повністю перервала б останні контакти з російським громадянським суспільством», – сказав міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

«Було б абсурдом блокувати шлях на Захід для критичних голосів у росії прямо зараз», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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