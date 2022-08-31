Росіянам відтепер буде складніше отримати дозволи на в'їзд до ЄС, – Боррель

Країни Європейського Союзу призупиняють дію угоди про спрощений візовий режим для громадян РФ. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що це значно зменшить кількість нових віз росіянам. Про це пише Суспільне.

Так, за словами Бореля, відповідне рішення зменшить кількість віз європейських країн громадянам Росії. Окрім того, отримати дозволи на в’їзд буде складніше, а процес буде довшим. Таким чином кількість російський туристів у Європі зменшиться.

«Це повне призупинення Європейським Союзом Угоди про спрощення візового режиму з Росією. До цього часу вона була частково припинена для деяких груп людей. Такий спільний підхід буде запобігати потенційному візовому шопінгу росіян, які їдуть сюди і намагаються шукати кращих умов. Ми не хочемо відрізати тих росіян, які проти війни в Україні», – зазначив представник ЄС.

Він також додав, що країни Європейського Союзу не визнають паспорти, які видає російська влада на тимчасово окупованих територіях України.

«Ситуація в прикордонних країнах стає складною. Ми знаємо, що ці країни можуть вживати заходів на національному рівні, щоб обмежити в’їзд до ЄС через їхні кордони, відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу Європейського Союзу. Ми маємо продовжувати координувати впровадження цього спільного підходу», – підсумував Боррель.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

Як повідомляв Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Натомість Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.

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