Німеччина запропонувала альтернативу забороні в’їзду росіян

Уряд Німеччини пропонує ЄС призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі. Про це повідомляє Ukraine NOW.

Так, міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Європа має знайти рішення щодо громадян РФ, яке буде влаштовувати усі країни.

«Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція – призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи», – зазначила вона.

Також міністерка наголосила, що при видачі візи можна було б перевіряти, наскільки близький заявник до російського уряду.

Нагадаємо, уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Як повідомляв Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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