ЄС призупиняє спрощений візовий режим для росіян

Країни Європейського Союзу призупиняють дію угоди про спрощений візовий режим для громадян РФ. Про це пише Reuters.

Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

За словами Сійярто, під час зустрічі міністрів ЄС у Празі кілька країн виступили проти загальної заборони видачі віз. Зокрема серед них була й Угорщина.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, на зустрічі у Празі 30-31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таким чином поїздки в Європу для росіян можуть стати більш обмеженими.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Натомість Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.

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