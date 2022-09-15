У львівських лікарнях понад 130 хворих на Covid-19

У Львові в лікарнях лікують 132 пацієнта з коронавірусом. За останню добу госпіталізували 15 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, станом на ранок четверга, 15 вересня, у міських лікарнях Львова лікують 131 хворого на коронавірус. Один пацієнт у реанімації. За 14 вересня лікарі госпіталізували 15 хворих, натомість виписали – 27.

Українців вкотре закликають вакцинуватись, адже щеплення мінімізує ризик смертельних ускладнень.

Зараз у Львові діє 9 стаціонарних пунктів вакцинації у міських поліклініках, де можна щепитись першою чи другою дозою вакцини, а також зробити бустерну дозу. Наразі доступні вакцини – Johnson&Johnson, Pfizer та CoronaVac.

«Серед тих, які захворіли, половина не мали вакцинації. Також немає госпіталізованих з бустерною дозою», – наголошує головна лікарка Львова Леся Кобецька.

Нагадаємо, зробити першу бустерну дозу можна не раніше, ніж за 6 місяців після другої дози вакцини. А другу бустерну дозу – не раніше, ніж за 4 місяці після першої бустерної дози.

За даними МОЗ, перше бустерне щеплення від коронавірусу роблять всім українцям віком від 18 років, від базового курсу вакцинації яких минуло більше 6 місяців. Другу бустерну дозу варто робити всім громадян віком 60+ мінімум через чотири місяці після першого бустера, а також особам із хронічними захворюваннями віком 18-59 років.

Щеплення дітям в Україні роблять вакциною Pfizer. Малечі бустерні covid-щеплення робити не потрібно.

Наявність незначної інфекції чи застуди не є протипоказаннями до вакцинації. До прикладу, в США дітей щеплюють навіть при підвищеній температурі та ознаках ГРВІ.

Як писав Львівський портал, нова хвиля коронавірусу на Львівщині розпочалася у першій половині серпня. Тоді за тиждень кількість нових хворих виросла відразу на 30%. Також за тиждень від недуги померли троє людей.

Упродовж серпня і до початку вересня у Львові з коронавірусом госпіталізували 122 людей. Ще 900 львів’ян перехворіли вдома у досить легкій формі. Через старт нової covid-хвилі у Львові можуть повернути масковий режим.

Також наприкінці липня в Україні офіційно виявили новий штам «Омікрону», який називають типом «ВА.5». Перших сімох хворих зафіксували у Чернівецькій області, однак у МОЗ не виключають, що цей штам уже поширився іншими областями. На Львівщині саме цей тип вірусу запідозрили у 30 людей, однак лабораторно він не підтвердився.