У російські «загороджувальні загони» кинуть більше «кадирівців»

Після масового дезертирства на Харківщині Росія збирається посилити свої «загороджувальні загони» так званими «кадирівцями». Вони будуть погрожувати і навіть розстрілювати тих окупантів, які намагатимуться втекти з фронту. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Так, із «кадирівців» формуватимуть так звані другі та треті лінії оборони в Україні, хоча насправді вони виконуватимуть роль «загороджувальних загонів» – стоятимуть за спинами російських солдатів та автоматними чергами «підбадьорюватимуть» усіх, хто спробує втекти з фронту.

Таку схему росіяни вже почали реалізовувати на Херсонщині, де й очікували контрнаступу ЗСУ. Американський Інститут вивчення війни ще серпні повідомляв про перекидання підрозділу «кадирівців», яким поставили завдання розстрілювати російських дезертирів.

Прибуття на окупованому Херсонщину нових підрозділів орієнтовно із 1300 «кадирівців» українські спецслужби зафіксували кілька днів тому.

«Кадиров де-факто обізвав міністра оборони РФ Шойгу бовдуром і запропонував свої «командармські» послуги. Але «кадирівці» на передовій більше не воюватимуть, оскільки зазнали величезних втрат на Київщині та в Маріуполі, через що у Кадирова, за повідомленням розвідки, була неприємна розмова з чеченськими старійшинами. Тому «послуги» полягатимуть саме у створенні каральних загонів на полі бою», – кажуть у СтратКомі.

Водночас українські військові вважають, що «кадирівці» радо виконуватимуть цю функцію, адже не упустять можливість помститись усім воякам, хто воював на їхній землі під час першої й другої Чеченської воєн.

«Тут просимо не плутати чеченців з “кадирівцями”. Справжні чеченці воюють на боці України, бо як ніхто добре знають ціну росіянам. Народ Ічкерії намагався звільнитись від російської окупації і зараз розуміє, що перемога України дасть можливість відродити незалежність Чечні. Це знає й Кадиров, бо в незалежній Чечні його розстріляють першим за численні злочини проти власного ж народу. Тому Кадиров разом зі своїми бойовиками готовий стріляти в росіян, які “погано воюють” та вирішили втікати з війни. Але прийде час, коли після чергового “перегрупування” (а простіше кажучи, втечі) росіян з Донбасу, Херсонської області та Криму, загороджувальний загін “кадирівців” неодмінно почне стріляти і в “зрадників” в Кремлі» – підсумовує СтратКом.

Зауважимо, що «загороджувальні загони» – спеціальні військові частини, призначені для стримування та запобігання відступу підрозділів. Для цього солдатів навіть розстрілювали на місці. Уперше такі загони застосували більшовики у 1920 році. Під час Другої світової війни «загороджувальні загони» активно почав використовувати Йосип Сталін, коли німецькі війська наступали, а радянська армія стрімко втікала з ліній фронту.

Так, лише на Південно-Західному фронті протягом 22 червня – 20 липня 1941 року за звинуваченням у втечі затримали 75 771 військового, зокрема багатьох командирів. Із них засудили 627 осіб, до розстрілу – 411.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські солдати нерідко скаржились на «кадирівців», які, на відміну від них, були в повному обмундируванні та йшли позаду із новою зброєю. Однак все це трималось на рівні нарікань. Єдині, хто досить впевнено протистояли «кадирівцям», – буряти.

Зафіксовано щонайменше десятки випадків, коли і п’яні, і тверезі буряти влаштовували перестрілки з «кадирівцями». Також бійці Кадирова грабували російських військових.

Нагадаємо, на початку травня, коли росіяни намагались штурмувати райони в напрямку Сєвєродонецька, «кадирівці» не брали участі в активних бойових діях, а лише мародерили. Ще одним із улюблених їхніх занять була зйомка пафосних відео для соцмереж, через що «кадирівців» прозвали Tik-tok–військами.

Загалом за даними української розвідки станом на середину травня, у війну проти України кремль залучив близько 2500 «кадирівців». Поіменний список доступний за цим посиланням.

Крім того, офіційно підтверджено ліквідацію в Україні командира батальйону і командира роти «кадирівців».

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