СБУ показала, чим займаються кадирівці на війні в Україні

Служба безпеки України отримала доступ до телефона одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну і показала, чим він весь цей час займався. Відповідне відео спецслужба опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Переглянувши наповнення смартфона одного з кадирівців, що приїхав воювати в Україну, В СБУ кажуть, що розуміють, чому деякі підрозділи називають «Tік-tок військами».

«Замість боїв з українськими захисниками ці «піхотинці путіна» героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини. І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли «яскравий» ролик і «масштабна» битва? Подивіться самі… 20 секунд у «Tік-tок» – і ти майже виграв війну в трьох соснах», – зі сарказмом кажуть у спецслужбі.

Служба безпеки змонтувала контент зі смартфона кадирівця у єдине відео. На ньому видно, як чеченські військові напоказ б’ються мечами, демонстративно стріляють десь серед густого лісу або стріляють у повітря, аби потанцювати на камеру.

Нагадаємо, раніше воєнна розвідка оприлюднила поіменний список із 2500 кадирівцями, які приїхали воювати в Україну.

На початку травня очільник Луганщини Сергій Гайдай казав, що на прориви у Попасній і на напрямку Сєвєродонецька воюють «вагнерівці», тоді як кадирівці лише мародерять та знімають відео у Tik-tok. Також відомо, що кадирівці вже почали грабувати російських військових в Україні.

А нещодавно ЗСУ ліквідували командира роти кадирівців Асвада Ідрісова.

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