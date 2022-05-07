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«Вагнерівців» кинули на прориви на Луганщині, а кадирівці лише мародерять, – Гайдай

Наталя Дуляба

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Армія рф не може досягнути успіхів на Луганщині, тож на спроби прориву у Попасній і на напрямку Сєвєродонецька відправили вояк приватної військової компанії «Вагнера». Водночас кадирівці лише мародерять в області та знімають відео. Про це вранці 7 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ситуація дуже важка, але контрольована. Зараз найбільші зусилля ворог кидає на те, щоб здійснити прорив у Попасній і на напрямку Сєвєродонецька – Воєводівки. Саме туди кинули найбільше техніки і людей приватної військової компанії (“Вагнера”, – ред.). Саме тут найбільше обстрілів, постійно йдуть ракетні обстріли, авіаудари. Ситуація достатньо жахлива, але наші хлопці тримаються, ворог успіху не має», – відзначив він.

Попасну щодня штурмує орієнтовно один ворожий батальйон, у його складі є мінімум рота «вагнерівців». Також є й кадирівці, але вони, за словами Гайдая, в основному знімаю відео та займаються мародерством. Воюють і мобілізовані з так званої «ЛНР», а вже остання і найменша частка – це безпосередньо росіяни.

«”Вагнерівці” запускають саме для проривів, бо все ж таки це є найбільш підготовлені війська. Це є платні вояки, вони добре розуміють, скільки коштує година їхньої “роботи”, день чи місяць певної операції. Тому в першу чергу вони йдуть заробляти гроші. І вони не йдуть найпершою колоною. Спочатку йдуть шалені обстріли, потім – кидають військових з «ЛНР» чи нещодавно мобілізованих, а вже тоді йдуть “вагнерівці”, які намагаються розвинути наступ, якщо є якийсь невеличкий прорив», – пояснив голова ОВА.

Також Сергій Гайдай додав, що російські військові, яких беруть у полон, кажуть, що головна мета – вийти на адміністративні кордони Луганської області. Саме це путін й хоче подати як перемогу своєму населенню.

Тому найближчі дні, на думку Гайдая, на Луганщині будуть важкими, адже росіяни намагатимуться зробити все можливе, щоб потішити путіна на 9 травня. Саме тому всіх мешканців, які не евакуювались, просять залишитись в укриттях й не виходити на вулицю.

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