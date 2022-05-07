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Кадирівці в Україні взялися грабувати російських військових, – перехоплення СБУ

Наталя Дуляба

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Кадирівці в Україні так захопилися мародерством, що почали красти навіть у своїх побратимів – російських військових. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила й опублікувала СБУ.

Один із окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться телефоном своєму знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.

«Приехали, мол, помолиться: «пусти, братан, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ (пістолет Макарова, – ред.) подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и съе*ались», – розповідає російський загарбник.

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож армійцю дали два дні на пошуки втраченої зброї.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – пояснює він.

Нагадаємо, кадирівців неодноразово бачили на Луганщині. Втім вони, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, в основному мародерять та знімають відео, а не воюють.

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