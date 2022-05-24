ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ ліквідували командира роти кадирівців

Наталя Дуляба

|

Українські військові ліквідували чеченця Асвада Ідрісова, який командував другою ротою спеціального полку імені кадирова. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, командир другої роти спеціального полку імені кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов не повернеться додому з війни в Україні. Де саме і коли його ліквідували українські військові, наразі не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал, за три місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 11 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

  • генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  • генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
  • генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
  • генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  • полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
  • полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
  • полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;
  • підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів