ЗСУ ліквідували командира роти кадирівців

Українські військові ліквідували чеченця Асвада Ідрісова, який командував другою ротою спеціального полку імені кадирова. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, командир другої роти спеціального полку імені кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов не повернеться додому з війни в Україні. Де саме і коли його ліквідували українські військові, наразі не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал, за три місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 11 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;

полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;

полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;

підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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