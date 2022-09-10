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Окупанти на Херсонському напрямку підсилились «кадирівцями»

Андрій Котенський

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Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадирівців», чисельністю до 1300 осіб. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ.

У той же час протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари – знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад 20 складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Як відомо на тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку своїх дезертирів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю.

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