ЗСУ ліквідували кадирівського підполковника

Українські захисники ліквідували заступника командира 4 батальйону полку імені кадрова Заура Дімаєва. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Faсebook.

Так, заступник командира 4 батальйону полку імені кадирова підполковник Заур Дімаєв не повернеться додому з війни в Україні. Де саме і коли його ліквідували, українські військові наразі не уточняють.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ також ліквідували командира роти кадирівців Асвада Ідрісова.

Як повідомляв Львівський портал, за три місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 12 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;

полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;

полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;

підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;

капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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