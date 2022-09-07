У путіна придумали нову дату псевдореферендумів в окупованій Україні

Перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак запропонував провести так звані «референдуми» щодо приєднання окупованих територій України на початку листопада. Про пишуть пропагандистські Риа Новости у Telegram.

«Референдуми на Донбасі та на “звільнених територіях” буде правильно та символічно провести у День народної єдності 4 листопада», – цитують Турчака пропагандисти.

Зазначимо, у Держдепі США офіційно заявили, що організацією псевдореферендумів в окупованій Україні займається перший заступник глави адміністрації президента росії Сєргєй Кірієнко. Їх збирались провести 11 вересня, коли в рф буде єдиний день голосування.

Втім через наступ ЗСУ, партизанський рух на окупованих територіях та спротив самих мешканців цей план кремля провалився. Тому російські загарбники, як стало відомо, можуть перенести свої псевдореферендуми на кінець осені.

Нещодавно заступник голови фейкової «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов у російських пропагандистських ЗМІ заявив, що наразі Херсонщина відкладає свій «референдум» через «безпекову ситуацію». Він, до речі, наприкінці серпня, коли ЗСУ почали наступальні дії на Херсонщині, втік до російського Воронежа.

Нагадаємо, напередодні у тимчасово захопленій Запорізькій області українські розвідники вщент знищили склад із «бюлетенями» для псевдореферендуму та розбили базу фсб, яка охороняла цей об’єкт.

А ще раніше в Бердянську підірвали штаб колаборантської організації, яка брала активну участь у підготовці до так званого «референдуму» щодо приєднання Запорізької області до складу рф.

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