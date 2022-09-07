Окупанти на Херсонщині не можуть навіть зімітувати «референдум», – розвідка

Збройні Сили України, партизанський рух та самі мешканці не дають можливості російським окупантам на Херсонщині навіть зімітувати свій псевдореферендум щодо приєднання до рф. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Через опір, який триває на Херсонщині, російська окупаційна «влада» не може провести свій фейковий референдум.

«Звичайно, вони можуть оголосити якусь дію, але суть псевдореферендуму – це все ж таки імітація якоїсь легітимності процесу. Так-от ані Збройні Сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму – це буде несерйозно. Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів», – сказав представник української розвідки Андрій Юсов.

Зазначимо, напередодні заступник голови фейкової «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов у російських пропагандистських ЗМІ заявив, що наразі Херсонщина відкладає свій «референдум» через «безпекову ситуацію».

Наприкінці серпня, коли ЗСУ почали наступальні дії на Херсонщині, гауляйтер Стремоусов втік до російського Воронежа.

Нагадаємо, що окупаційна «влада» Херсонщини взялась підкупляти місцевих мешканців напередодні свого псевдореферендуму.

Нещодавно у тимчасово захопленій Запорізькій області українські розвідники вщент знищили склад із «бюлетенями» для псевдореферендуму та розбили базу фсб, яка охороняла цей об’єкт.

У Держдепі США заявили, що організацією псевдореферендумів в окупованій Україні займається перший заступник глави адміністрації президента росії Сєргєй Кірієнко. Їх збирались провести 11 вересня, коли в рф буде єдиний день голосування.

Тепер російські загарбники можуть перенести свої псевдореферендуми на кінець осені.

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