На Запоріжжі знищили базу фсб та склад із «бюлетенями» для «референдуму»

В тимчасово окупованій Запорізькій області українські розвідники знищили склад із «бюлетенями» для псевдореферендуму та розбили базу фсб, яка охороняла цей об’єкт. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Спецназ української розвідки проводив спецоперацію у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. Воно розташоване вздовж берега Дніпра неподалік Енергодара.

Тут спецназівці знищили місце, де рашисти зберігали свої так звані бюлетені для проведення псевдореферендуму. При цьому склад підірвали вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали знищено.

«Разом із цим розбито місце базування підрозділу російського фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що кілька приміщень у Кам’янці-Дніпровській загорілись, зокрема управління Державної казначейської служби. Пожежу окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу.

В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Після роботи українського спецназу загарбники ввели жорстку комендантську годину з 07:00 год. Над містом помічено військові вертольоти.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Бердянську підірвали штаб колаборантської організації «Мы вместе с россией», яка бере активну участь у підготовці до так званого «референдуму» щодо приєднання Запорізької області до складу рф.

Загалом у Запорізькій області загарбники можуть організувати «референдум», залучивши не більше 35% населення, адже решта виїхала на підконтрольні Україні території.

У Держдепі США заявили, що організацією псевдореферендумів в окупованій Україні займається перший заступник глави адміністрації президента росії Сєргєй Кірієнко.

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