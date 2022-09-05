На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі склади і били по понтонній переправі

Українські військові знищили два склади окупантів у Херсонському районі та били по понтонній переправі, яку ворог облаштував у районі Каховського мосту. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Так, станом на 5 вересня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання по логістичних та управлінських об’єктах окупаційних військ, а також по понтонній переправі у районі Каховського мосту.

Підтверджені втрати ворога становлять: 28 військових, 2 гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С» калібру 152 мм, 3 одиниці автомобільної бронетехніки та 2 склади боєприпасів у Херсонському районі.

Загалом ситуацію на півдні України наші військові називають напруженою і динамічною. Окупаційні війська ведуть оборонні бої, обстрілюють населені пункти як вздовж лінії зіткнення, так і в тилу.

Так, рашисти обстрілювали Нікопольський район, сам Нікополь із артилерії, мінометів та РСЗВ. У Нікополі пошкоджено житлові будинки, два навчальні заклади, крамниці, заклади харчування й дозвілля, лінї електропередач. Обійшлося без людських втрат.

Також ворог випустив по Миколаївщині крилату ракету Х-59, але українська ППО її збила. По Миколаєву вдарили три ракети, які загарбники випустили зі систем С-300. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки поблизу підприємства. Втрат серед населення немає.

На бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться два ворожі носії крилатих ракет «Калібр», їхній загальний залп становить 16 ракет. Всіх закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Через прорив першої лінії оборони на окупованій Херсонщині 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

Втім українців закликають дотримуватись режиму інформаційної тиші, аби не заважати військовим роботи свою роботу. Це стосується поширення будь-якої інформації про хід бойових дій, в тому числі й про населені пункти, які можуть бути звільнені. Потрібно дочекатись, коли такі дані спершу повідомить Генштаб чи Міноборони.

Українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку ворог прокладав у районі села Львове.

2 вересня в ЗСУ заявили, що українські захисники зуміли призупинити ворожу логістику на півдні, тож окупанти матимуть проблеми із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Вже 4 вересня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про деокупацію двох сіл на півдні України та одного – на Донеччині. Одним із них, як уточнили в Офісі президента, є село Високопілля на Херсонщині.

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