ЗСУ звільнили нові населені пункти на Донеччині та півдні України

Українські військові підняли синьо-жовті прапори в двох деокупованих пунктах на півдні України та в одному на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, бійці 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони звільнили населений пункт на Донеччині. Назву наразі не повідомляють.

Окрім того, 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулася вперед та «зайняла певні висоти».

На півдні України 42-й окремий мотопіхотний батальйон деокопували два селища. За даними заступника керівника ОП України, українські захисники звільнили Високопілля на Херсонщині.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Через прорив першої лінії оборони на окупованій Херсонщині 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати. Втім українців закликають дотримуватись режиму інформаційної тиші, аби не заважати військовим роботи свою роботу.

Це стосується поширення будь-якої інформації про хід бойових дій, в тому числі й про населені пункти, які можуть бути звільнені. Потрібно дочекатись, коли такі дані спершу повідомить Генштаб чи Міноборони.

Українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку ворог прокладав у районі села Львове.

2 вересня в ЗСУ заявили, що українські захисники зуміли призупинити ворожу логістику на півдні, тож окупанти матимуть проблеми із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

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