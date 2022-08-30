ЗСУ продовжують знищувати окупантів на півдні України

За ніч українські військові знищили 159 російських окупантів та 60 одиниць їхньої техніки на півдні України. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, у вівторок, 30 серпня, станом на 14:00 год. ЗСУ ліквідували 159 росіян та 60 одиниць їхньої техніки, Зокрема йдеться про:

5 танків Т-72;

три гаубиці «Мста-Б»;

пускова установка С-300;

станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція;

мобільний міномет 120 мм калібру;

5 протитанкових ракетних комплексів;

40 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В ОК зазначили, що на півдні України тривають позиційні бої з метою покращення становища вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, напередодні українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони рашистів на окупованій Херсонщині. 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

В Генштабі цю ситуацію поки не коментують. Водночас начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 29 серпня заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Також вона наголосила на тому, що для виконання завдань українській армії потрібна тиша і закликала українців не заважати військовим.

В Офісі президента теж настирливо просять громадян не публікувати жодної інформації про роботу ЗСУ на Херсонщині до того, як це зроблять Генштаб чи Міноборони. Особливо дотримуватись цієї рекомендації просять політиків, військових експертів і лідерів думок.

Додамо, що українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку окупанти прокладали в районі села Львове.

Через інтенсивні бої на Херсонщині українців закликають дотримуватись режиму інформаційної тиші, аби не заважати ЗСУ, в тому числі не розголошувати назви населених пунктів, які можуть бути звільнені.

За останніми офіційними даними, на Херсонщині деокупували 53 населені пункти.

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