У справі про розкрадання гуманітарки за участю екпосадовця ЛОДА з’явився новий підозрюваний

У розкраданні військової амуніції для ЗСУ та благодійних пожертв, крім експосадовця Львівської ОДА й журналіста, обвинувачують підприємця з Київщини, який налагодив механізм привласнення грошей. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні СБУ у Львівській області.

Йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили правоохоронці цьогоріч у травні. Тоді на розкраданні гуманітарної допомоги для ЗСУ та благодійних пожертв викрили колишнього очільника управління інвестиційної політики ЛОДА Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Їх підозрюють у торгівлі військовою амуніцією, яка надходила як гуманітарна допомога для української армії.

Тепер спецслужби повідомили про нового фігуранта справи – 45-річного підприємця з Київщини. Він, будучи спільником Матиса і Шпитка, забезпечував механізм продажу військових товарів, які були завезені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

«Встановлено, що чоловік налагодив механізм привласнення коштів, які надходили на рахунки у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги від благодійників. Замість подальшої закупівлі військових товарів частина коштів благодійників осідала в кишенях у зловмисників», – кажуть в СБУ.

Бізнесмену, як і двом іншим фігурантам справи, оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ.

Наразі триває слідство. Вилучене військове спорядження, вартість якого оцінили у мільйони гривень, вже пройшло експертизу, найближчим часом його через Львівську ОВА передадуть українській армії.

Як відомо, Романа Матиса і Євгена Шпитка обвинувачують також і в привласненні пожертв, які надсилали небайдужі на банківські рахунки, аби допомогти ЗСУ. Зокрема, до «схеми» залучили рахунок ГО «Юридична сотня», однак в організації кажуть, що не отримували жодних коштів і самі стали жертвою шахраїв.

Через тиждень після затримання Роман Матис вийшов зі СІЗО, сплативши 2 млн грн застави. Слідом за ним вийшов і Євген Шпитко, якому суд призначив таку ж суму застави.

Євген Шпитко

Сам Матис, коментуючи своє затримання, говорив, що справа є сфабрикованою і заперечував свою причетність до торгівлі гуманітаркою та розкрадання благодійних пожертв.

Роман Матис

Довідково: 44-річний Роман Матис із 2016 року очолював управління інвестиційної політики Львівської ОДА, коли головою був ще Олег Синютка. Його звільнили у січні 2021 року, офіційною причиною стала реорганізація. Однак сам Роман Матис заявляв, що насправді його звільнили через те, що він «не піарив нову владу та адміністрацію».

На місцевих виборах-2020 балотувався у мери Львова як самовисуванець, проте набрав менше 1% голосів.

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