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«Ти не піариш владу і адміністрацію». Звільнили керівника Управління інвестиційної політики ЛОДА Романа Матиса

Юлія Осим

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Керівника Управління інвестиційної політики у Львівській облдержадміністрації Романа Матиса звільнили з роботи. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

 

Офіційною причиною звільнення стала реорганізація.

«Управління інвестиційної політики в ЛОДА ліквідовано заради ліквідації моєї посади як керівника. Підписав наказ про звільнення Степан Куйбіда. Офіційна причина – реорганізація, реальна мені озвучена першим заступником голови ОДА Андрієм Годиком «ти не піариш владу  адміністрацію». Моя суб’єктивна – незручно слухати від мене про те, що адміністрація не виконує своїх обов’язків. Голова ОДА підписав розпорядження про реорганізацію», – написав Матис.

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Він також додає, що інші працівники управління звільняються з відчуття солідарності.

«Дякую за таку позицію, ми з вами і не таке проходили, ідемо далі. І так, ми нікуди не зникаємо, продовжуємо роботу з інвесторами, вже наступного тижня заплановані кілька зустрічей. Але відтепер Львівська обласна адміністрація не має жодного стосунку до залучення інвестицій в регіон», – зазначив Роман Матис.

Нагадаємо, Роман Матис очолював Управління інвестиційної політики Львівської ОДА з 2016 року.

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