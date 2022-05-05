Експосадовця Львівської ОДА затримали за розкрадання гуманітарки

Служба безпеки України затримала за розкрадання гуманітарної допомоги колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Про це Львівському порталу стало відомо із власних джерел у Службі безпеки України.

Першим про затримання повідомило видання Lviv.media. Зазначається, що Романа Матиса та Євгена Шпитка звинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги та благодійних пожертв.

Джерела Львівського порталу у Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання та викриття схеми розкрадання гуманітарної допомоги.

«Роман Матис і Євген Шпитко продавали гуманітарку і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які боронять Україну від російської армії. Вони привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти на рахунки громадської організації «Юридична сотня», так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення», – повідомило видання.

Працівники СБУ затримали Романа Матиса та Євгена Шпитка «на гарячому» під час отримання коштів та передачі військового спорядження.

Зазначимо, що раніше Роман Матис очолював Управління інвестиційної політики Львівської ОДА, він обіймав цю посаду з 2016 року. Його звільнили у січні 2021 року, офіційною причиною стала реорганізація. Однак сам Роман Матис заявляв, що насправді його звільнили через те, що він «не піарив владу та адміністрацію».

На місцевих виборах 2020-го був кандидатом на посаду мера Львова як самовисуванець, проте набрав менше 1% голосів виборців.

Додамо, що згідно з даними Youcontrol інформаційне агентство Lviv.media створене менше року тому. Засновником є батько очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького Зиновій Козицький.

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