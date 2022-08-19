Перемовини з РФ – гра в «російську рулетку», – Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що перемовини з Росією стануть «фатальним фіналом для всіх». Про це посадовець написав у Twitter.

Так, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш провели зустріч у палаці Потоцьких.

Одразу після закінчення перемовин, радник голови ОП поділився своїми думками щодо перемовин між Україною та Росією.

«Переговори з РФ – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу», – написав Подоляк.

За словами Зеленського, під час обговорення продовольчої ініціативи щодо експорту українського зерна Ердоган зауважив, що це створює «дипломатичне вікно» для обговорення з Москвою припинення війни.

«Я вважаю, що в цьому «вікні» російська зброя… Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б’ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах – не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім… Потім буде потім», – наголосив Зеленський.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що представників України «ніхто не схиляв до поступок на користь Росії».

Нагадаємо, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Вони планують обговорити кроки про припинення війни.

Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».

Президент України Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський виступив перед усім колективом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зеленський також нагородив військовослужбовців Академії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Львівський університет імені Франка та поспілкувався з ректором Володимиром Мельником.

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