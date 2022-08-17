Генсек ООН прибув до Львова на зустріч із Зеленським та Ердоганом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де має зустрітися з президентами України Володимиром Зеленським та Президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Як повідомляв Львівський портал, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 18 серпня приїде до України за запрошенням президента України Володимира Зеленського.

Гутерреш приїде спершу до Львова, де зустрінеться із Зеленським, а також президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Наступного дня генсек ООН має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів, який запрацював на експорт українського збіжжя після «зернової угоди».

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».

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