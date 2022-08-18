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Зеленський перед зустріччю з Ердоганом навідався до поранених військових

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський відвідав на Львівщині один із медзакладів, де надають медичну допомогу нашим воїнам. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Володимир Зеленський особисто подякував бійцям за захист української землі.

«Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю», – підписав опубліковані фото Президент України.

Частина військових, що перебуває на лікуванні, отримала відзнаки.

Як відомо головна мета візиту Володимира Зеленського на Львівщину – зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Генеральний секретарем ООН Антоніу Гутеррешом на якій обговорюватимуть кроки про припинення війни.

Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».

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