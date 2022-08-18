Перемовини з росіянами можливі, коли вони залишать Україну, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини заявив, що перемовини з Росією будуть можливі лише тоді, коли її військові покинуть територію України. Про це пише Суспільне.

Так, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш провели зустріч у палаці Потоцьких.

За словами Зеленського, під час обговорення продовольчої ініціативи щодо експорту українського зерна Ердоган зауважив, що це створює «дипломатичне вікно» для обговорення з Москвою припинення війни.

«Я вважаю, що в цьому «вікні№ російська зброя… Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б’ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах – не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім… Потім буде потім», – наголосив Зеленський.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що представників України «ніхто не схиляв до поступок на користь Росії».

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що «зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів».

«Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети», – цитує його Anadolu.

Окрім перемовин, на зустрічі також обговорили розширення двосторонніх відносин, теми оборонної взаємодії та подальшу співпрацю в цьому, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Вони планують обговорити кроки про припинення війни.

Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».

Президент України Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський виступив перед усім колективом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зеленський також нагородив військовослужбовців Академії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Львівський університет імені Франка та поспілкувався з ректором Володимиром Мельником.

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