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Зеленський нагородив захисників з Академії сухопутних військ

Анастасія Диняк

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Президент України нагородив військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомив начальник військового вишу Павло Ткачук.

Так, у четвер, 18 серпня, президент України вручив державні нагороди військовослужбовцям Академії за прояв найкращих рис захисника під час відсічі російської збройної агресії.

«Щиро вдячний Президентові України Володимиру Зеленському за значну увагу та підтримку Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у цей непростий для України час. Ми й надалі продовжуватимемо із честю виконувати важливі державні завдання зі зміцнення обороноздатності України», – зазначив Павло Ткачук.

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Фото: Павло Ткачук

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