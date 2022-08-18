Генсек ООН відвідав Львівський університет

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Львівський університет імені Франка та поспілкувався з ректором Володимиром Мельником. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛНУ.

Так, у четвер, 18 серпня, Гутерреш відвідав Львівський університет у рамках свого візиту до Львова. Зокрема генсек побував на факультеті міжнародних відносин і наголосив на вагомій ролі ЛНУ у формуванні і становленні європейських цінностей.

«Сьогодні чимало людей думають, що лише уряди мають значення, але навпаки, внесок громадянського суспільства та внесок наукових кіл є дуже важливими у розвитку сучасних демократій. Тож для мене, як секретаря Організації Об’єднаних Націй, дуже важливо було відвідати Львівський університет», – зауважив він.

Окрім того, Гутерреш ознайомився з меморіальними таблицями відомим дипломатам УНР та ЗУНР, а також засновникам Львівської школи міжнародного права та Дипломатичних студій.

Нагадаємо, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Вони планують обговорити кроки про припинення війни.

Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».