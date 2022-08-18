У Львові Зеленський відвідав Академію сухопутних військ

Президент України Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський виступив перед усім колективом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомив начальник військового вишу Павло Ткачук.

Так, у четвер, 18 серпня, президент України разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком, його заступниками Кирилом Тимошенко та Романом Машовцем та міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали Академію сухопутних військ.

«”Честь. Україна. Відвага”, – дуже важливі слова. Захищайте їх та їхній зміст. Тоді ми обов’язково переможемо і захистимо наш народ, нашу державу, нашу історію!», – процитував Зеленський гасло Академії.

Начальник закладу Павло Ткачук ознайомив президента з історією та сучасністю Національної академії сухопутних військ, а також з особливістю підготовки кваліфікованих військових фахівців для Сил оборони України.