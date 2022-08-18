У Львові завершилася зустріч Зеленського та Ердогана

У Львові у палаці Потоцьких завершився тристоронній саміт між Україною, Туреччиною та ООН. Про це повідомили у пресслужбі президента України Володимира Зеленського.

Так, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш провели зустріч у палаці Потоцьких, який був закритий для преси.

За даними пресслужби, президенти України та Туреччини обговорили зокрема розширення двосторонніх відносин і як вони посилять обидві сторони.

«Володимир Зеленський висловив подяку Турецькій Республіці за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Під час зустрічі було наголошено на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, посадовці порушили теми оборонної взаємодії та подальшу співпрацю в цьому, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС. Володимир Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на ЗАЕС є одним із найбільших ризиків, які наразі створює РФ.

«Місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення», – наголосили у пресслужбі президента України.