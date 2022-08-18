У Львові завершилася зустріч Зеленського та Ердогана

У Львові у палаці Потоцьких завершився тристоронній саміт між Україною, Туреччиною та ООН. Про це повідомили у пресслужбі президента України Володимира Зеленського.
Так, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш провели зустріч у палаці Потоцьких, який був закритий для преси.
За даними пресслужби, президенти України та Туреччини обговорили зокрема розширення двосторонніх відносин і як вони посилять обидві сторони.
«Володимир Зеленський висловив подяку Турецькій Республіці за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Під час зустрічі було наголошено на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, посадовці порушили теми оборонної взаємодії та подальшу співпрацю в цьому, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС. Володимир Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на ЗАЕС є одним із найбільших ризиків, які наразі створює РФ.
«Місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення», – наголосили у пресслужбі президента України.
Обговорили представники України та Туреччини й викрадення Росією зерна на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, Зеленський наголосив, що окупанти вже привласнили майже пів мільйона тонн збіжжя. Лідери країн прийшли до висновку, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.
«Намагання Росії продати крадене мають бути зупинені», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Вони планують обговорити кроки про припинення війни.
Генсек ООН прибув до Львова напередодні. Президент Туреччини під час візиту до Львова планує обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом».
Президент України Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський виступив перед усім колективом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Зеленський також нагородив військовослужбовців Академії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Львівський університет імені Франка та поспілкувався з ректором Володимиром Мельником.
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Анастасія Диняк