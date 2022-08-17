В Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023

Суспільне Мовлення оголосило початок Нацвідбору на конкурс Євробачення-2023, який проведуть у Великій Британії від імені України. Про цеповідомляє RadioClub.

Так, у середу, 17 серпня, стартував прийом заявок на участь у Національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті до 15 жовтня. Вже в грудні стане відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі.

До участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які підпадають під такі вимоги:

Вік виконавців – від 16 років;

Кількість учасників колективу – до 6 осіб;

Хронометраж пісні – до 3 хвилин;

Мова пісні – будь-яка, крім мови держави-агресора;

Виконання пісні відбуватиметься наживо. Фонограма може містити записаний беквокал, але ніколи – основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника;

Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.

Суспільний мовник також наголосив, що цьогоріч склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці через онлайн-голосування.

Зазначимо, офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

«Я добре розумію, наскільки потужною зброєю є музика під час війни… Україні є що дати світові, ми нація вільних людей, які хочуть створювати, а не руйнувати, і дуже важливо, щоб нова українська музика народжувалась і потрапляла до людей… Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту», – зауважив музикант.

Нагадаємо, раніше Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії. З України конкурс перенесли з міркувань безпеки. Організатором 67-го Пісенного конкурсу виступить BBC.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори розглядають можливість проведення Євробачення-2023 у Великобританії, адже учасник саме від цієї країни посів друге місце. Втім прем’єр Британії Борис Джонсон висловив переконання, що саме Україна має приймати пісенний конкурс.