Джонсон переконаний, що наступне «Євробачення» має приймати Україна

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувшись із України заявив, що Україна може і повинна приймати «Євробачення-2023». Про це він сказав коментуючи питання, що організатори ведуть переговори про проведення конкурсу у Великій Британії через війну в Україні, пише Reuters.

«Звичайно, я б хотів, щоб це («Євробачення-2023» – ред.) відбулося в моїй країні, але факт в тому, що вони (українці – ред.) перемогли», – сказав Джонсон.

За його словами, українці заслуговують на те, щоб наступний пісенний конкурс відбувався саме в Україні, і він вірить, що так і буде.

«Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше відносно безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього (проведення конкурсу – ред.)», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році відбудеться не в Україні. Зараз ведуть перемовити з Великою Британією, адже представник цієї країни посів друге місце.

Україна готова оскаржувати перенесення Євробачення за кордон. До цього Україна розглядала варіанти проведення безпечного Євробачення-2023 у трьох регіонах.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022».

17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вдруге від початку повномасштабного вторгнення рф прибув до Києва.

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