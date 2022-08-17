Серпень і вересень будуть надзвичайно важливими на фронті, – ГУР

Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов заявив, що найближчим часом на фронті можна очікувати «дуже гострих подій», а серпень та вересень можуть стати вирішальними для подальшого розвитку бойових дій на фронті. Про це пише Українська правда.

Так, Андрій Юсов зазначив, що наразі не можна говорити про відступ Росії та відведення військ ворога, однак Україна буде звільняти всі окуповані росіянами території.

«Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова не лише про прив’язку до якихось дат – зараз багато говорять про День незалежності. Хоча безумовно і цей фактор треба враховувати», – пояснив він.

Представник ГУР нагадав, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті. Він наголосив, що війна триває, і майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.

«Глобальні і стратегічні завдання Путіна, як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все далі від досягнення цих цілей», – додав Юсов.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця поточного року.

Військовий не називає термінів, коли саме ЗСУ розпочнуть наступальну операцію по звільненню Херсонщини, однак зазначив, що «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».

Зазначимо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.