ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк підтвердила, що українські військові завдали удару по Антонівському мосту, який з’єднує правий та лівий береги Херсонщини. Про це пише Суспільне.

Так, у неділю, 14 серпня, ЗСУ повторили удар по Антонівському мосту, щоб «закріпити статус мосту як непроїзного».

«Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку», – сказала Гуменюк.

За словами речниці ОК, логістика росіян наразі надзвичайно ускладнена. Наразі в «Півдні» очікують експертну оцінку результатів удару.

Окрім того, російські окупанти намагаються використовувати шляхи до лівого берегу регіону, які залишаються вцілілими. Таким чином керівний склад намагається «евакуюватися».

«Це означає, що важливість цієї операції різко переміщується разом із командуванням відповідно. А особовому складу доводиться залишатися на місці та приймати рішення долі. Україна – країна гуманітарна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде набагато краще, ніж при поверненні до власної країни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня ЗСУ влучили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонській області.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця поточного року.

Військовий не називає термінів, коли саме ЗСУ розпочнуть наступальну операцію по звільненню Херсонщини, однак зазначив, що «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».

Зазначимо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

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