До Тайваню знову прибула делегація з США

Менш ніж за два тижні після візиту Ненсі Пелосі, який розлютив Китай, до Тайваню відправилася ще одна делегація з США. Про це пише APNews.

Так, за даними Американського інституту на Тайвані, у неділю, 14 серпня, в аеропорту Суншань у Тайбеї приземлився урядовий літак США.

Делегація з п’яти членів на чолі з сенатором-демократом Едом Маркі від Массачусетсу зустрінеться з високопоставленими лідерами Тайваню. Зокрема посадовці планують обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції.

Нагадаємо, попередні військові навчання закінчилися у неділю, 7 серпня. Китай обрав шість основних районів навколо острова, на яких були зосереджені дії. Зокрема вони включали бойові стрільби в морі та повітрі.

Влада Тайваню звинуватила Китай у блокаді острова. За їхніми даними, визначені для навчань зони перекриваються тайванськими територіальними водами, а деякі розміщені близько до ключових портів країни. Таким чином Китай порушив роботу 18 міжнародних маршрутів через регіон.

8 серпня китайське військове командування анонсувало нові навчання поблизу Тайваню. Китайські військові відпрацьовуватимуть протичовнові та штурмові операції в морі.

Що передувало?

Спершу були повідомлення, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має відвідати Тайвань у квітні, але візит відклали через інфікування коронавірусом. А нещодавно з’явилась інформація, що Пелосі планує поїздку на серпень.

2 серпня Пелосі таки прибула з візитом у тайванське місто Тайбей. Це перша поїздка високопосадовця США такого рангу до Тайваню за останні 25 років.

Китай вважає Тайвань своєю «невіддільною частиною» і попередив про «серйозні наслідки», якщо цей візит відбудеться. Президент США Джо Байден зазначав, що Пентагон проти поїздки Пелосі. А за даними CNN, спікерку намагаються переконати не їхати співробітники органів нацбезпеки США.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою – і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких — у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз – зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.