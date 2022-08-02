Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула в Тайвань

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом у тайванське місто Тайбей. Це сталося попри опір Китаю, який вважає Тайвань своєю територією, повідомляє Громадське.

Це перша поїздка високопосадовця США такого рангу до Тайваню за останні 25 років.

Після приземлення Пелосі зазначила, що цей візит делегації США вшановує непохитну відданість Америки підтримці демократії Тайваню, що динамічно розвивається.

«Наші переговори з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону», – зазначила спікерка.

Коли літак із Пелосі наближався до Тайваню, китайські винищувачі Су-35 піднялися у повітря і наблизилися до середини Китайської протоки, яка відділяє Китай від Тайваню.

Раніше у ВПС Китаю заявляли, що країна відправить винищувачі у разі візиту Пелосі як демонстрацію своєї здатності захищати свій суверенітет.

Водночас Міністерство оборони Тайваню через візит спікерки Палати представників США підвищило рівень бойової готовності Національної армії.

Делегація на чолі з Пелосі вирушила в поїздку 31 серпня. В офіційній програмі були Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія. Водночас візит до Тайваню у США не анонсували.

Що передувало?

Спершу були повідомлення, що Пелосі має відвідати Тайвань у квітні, але візит відклали через інфікування коронавірусом. А нещодавно з’явилась інформація, що Пелосі планує поїздку на серпень.

Китай вважає Тайвань своєю «невіддільною частиною» і попередив про «серйозні наслідки», якщо цей візит відбудеться. Президент США Джо Байден зазначав, що Пентагон проти поїздки Пелосі. А за даними CNN, спікерку намагаються переконати не їхати співробітники органів нацбезпеки США.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою – і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких — у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз – зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.

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