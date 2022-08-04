Китай проводить навчання навколо Тайваню

Китай розпочав навчання навколо Тайваню, які триватимуть чотири дні. Влада острову заявила про його блокаду. Про це пише The Guardian.

Так, у четвер, 4 серпня, китайська армія розпочала військові навчання довкола Тайваню, які триватимуть до 7 серпня.

Китай обрав шість основних районів навколо острова, на яких будуть зосереджені навчання. Зокрема вони включатимуть бойові стрільби в морі та повітрі. Влада КНР наголосила, що кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір.

Влада Тайваню звинуватила Китай у блокаді острова. За їхніми даними, визначені для навчань зони перекриваються тайванськими територіальними водами, а деякі розміщені близько до ключових портів країни. Таким чином Китай порушить роботу 18 міжнародних маршрутів через регіон.

«Ми не прагнемо ескалації, але ми не залишаємося осторонь, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет», – зазначили в Міноборони Тайваню.

Також представники Тайваню заявили, що зміцнять можливості самооборони і тісно координуватимуть зі США та іншими країнами-однодумцями.

Що передувало?

Спершу були повідомлення, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має відвідати Тайвань у квітні, але візит відклали через інфікування коронавірусом. А нещодавно з’явилась інформація, що Пелосі планує поїздку на серпень.

2 серпня Пелосі таки прибула з візитом у тайванське місто Тайбей. Це перша поїздка високопосадовця США такого рангу до Тайваню за останні 25 років.

Китай вважає Тайвань своєю «невіддільною частиною» і попередив про «серйозні наслідки», якщо цей візит відбудеться. Президент США Джо Байден зазначав, що Пентагон проти поїздки Пелосі. А за даними CNN, спікерку намагаються переконати не їхати співробітники органів нацбезпеки США.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою – і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких — у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз – зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.