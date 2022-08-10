ЗСУ вдарили по опорних пунктах окупантів за 40 км від Херсона

На півдні України російські окупаційні війська безрезультатно намагаються покращити своє положення, а ЗСУ продовжують бити по їхніх складах із боєприпасами та опорних пунктах. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Протягом вівторка, 9 серпня, суттєвих змін у складі та положенні ворожих військ на півдні України не було.

Намагаючись повернути втрачені позиції, ворожий десантно-штурмовий взвод спробував провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового, що вздовж річки Інгулець на межі Херсонської й Миколаївської областей. Успіху не мав, відступив.

Упродовж доби рашисти випустили п’ять крилатих ракет типу «повітря – повітря» по наших літаках, які наносили удари по ворогу. Втрат української авіації не допущено.

Важкою ствольною артилерією калібру калібру 152 мм обстріляно Криворізький район. Удар прийшовся на сільськогосподарські площі, обійшлося без людських втрат.

Натомість авіація ЗСУ вдарила по п’ятьох осередках живої сили ворога, озброєння та техніки у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Також удару завдано по двох опорних пунктах рашистів, розташованих більше ніж за 40 км від Херсона. Також українські військові знищили ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці, що поблизу Генічеська, та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно-десантного полку ворога, який знаходився в районі села Максима Горького (на узбережжі недалеко від Скадовська).

Загалом протягом минулої доби втрати російських окупантів становлять 35 військових, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких – танк Т-72 і командно-штабна машина, безпілотник «Орлан-10».

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16 «Калібрами». Загроза ракетних ударів зберігається.

Нагадаємо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

Українські військові день за днем нищать ворожі склади з боєприпасами на півдні, б’ють по командних й опорних пунктах росіян, а також філігранно атакують Антонівський і Каховський мости.

Дотепер на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.