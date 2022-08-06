На півдні ЗСУ знищили шість складів та пункти управління росіян

Протягом п’ятниці, 5 серпня, українські військові на півдні завдали окупантам значних втрат: спалили 6 складів із боєприпасами, два пункти управління, командно-спостережний пункт, а також знищили район зосередження ворожої техніки. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Українська авіація знищили два пункти управління 76 десантно-штурмової дивізії та 49 армії в Чорнобаївці, один командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському, а також район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи спалили 6 складів боєприпасів рашистів у Бериславському і Херсонському районах.

Підтверджені втрати окупантів наразі такі: 79 військових, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці «Мста-С» та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць іншої автомобільної техніки.

Нагадаємо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

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