ЗСУ знищили російський «Панцир» і чотири зенітно-ракетні системи

Протягом суботи, 6 серпня, українські захисники на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1». Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

Так, українська авіація із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів нанесли дев’ять ударів по трьох опорних пунктах, по чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Водночас наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема й по силах протиповітряної оборони противника.

Наразі підтверджено знищення такої техніки: 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку.

Крім того, українські захисники ліквідували ще один польовий склад боєприпасів та 72 російських військоих. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Нагадаємо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

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