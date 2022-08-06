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Наслідки ракетного удару по центру Вінниці оцінюють мінімум у 240 млн грн

Наталя Дуляба

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Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що збитки, завдані ударом росіян по центру міста 17 липня, сягають щонайменше 240 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Вінницької міськради.

240 млн грн – це збитки, яких завдали Вінниці російські окупанти, але без врахування зруйнованих будинку побуту «Ювілейний» та Будинку офіцерів.

Стан «Ювілейного» ще вивчають і лише після експертного звіту стане відомо, чи взагалі цю будівлю ще можливо відновити. Щодо Будинку офіцерів, то його планують відбудувати, втім скільки на це потрібно коштів, поки не відомо.

За словами Сергія Моргунова, внаслідок ракетного удару у центральній частині міста пошкоджено 49 багатоповерхівок і 29 приватних житлових будинків. У них повибивало вікна, двері, зруйновано дахи чи перестінки.

«У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах. У співпраці з міжнародними фондами допоможемо замінити побиті вікна у квартирах родинам, які зараз є у найбільш скрутному становищі», – розповів міський голова.

Він додав, що процес відновлення пошкоджених будинків не є швидким, але запевнив, що до опалювального сезону всі заплановані роботи завершать.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала і тепер сягнула 26 осіб, ще 68 людей госпіталізували.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом. У Євросоюзі зі свого боку заявили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

Разом із тим у росії згодом визнали, що військові свідомо били по цивільних об’єктах у Вінниці.

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