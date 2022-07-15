росія відповість за воєнні злочині у Вінниці та інших містах України, – ЄС

Безкарність росії за скоєні воєнні злочини в Україні неприпустима, винні у варварському обстрілі Вінниці та вбивствах мирного населення в інших містах будуть притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з кризового менеджменту Янеза Ленарчича, пише Укрінформ.

«російські сили в Україні атакували цивільні будинки та центр культури у Вінниці, вбивши понад 20 людей та поранивши десятки інших, багато з них перебувають у критичному стані. Європейський Союз найрішучіше засуджує продовження невибіркових обстрілів цивільних об’єктів, включаючи лікарні, медичні заклади, школи та прихистки. Звірства у Вінниці є останнім випадком у довгій серії жорстоких атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури», – йдеться у заяві.

Представники ЄС констатували, що агресивна війна росії проти України спустошує країну впродовж чотирьох із половиною місяців.

«Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – російські збройні сили та їхні посіпаки залишають по собі кривавий слід по всій Україні. Тисячі цивільних уже були вбиті», – мовиться у заяві.

Як наголошують представники Євросоюзу, ця варварська поведінка росії, яка повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, має бути негайно припинена.

«Ми обидва на власні очі бачили жахливі руйнування, яких росія завдала Україні та її народу. Цивільне населення продовжує платити високу ціну у цій війні через фундаментальну неповагу росією міжнародного гуманітарного права, постає перед смертю, зустрічається з насильством, зокрема сексуальним, примусовою депортацією та руйнуваннями. Не може бути безкарності за ці порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхніми політичними керівниками», – наголосили Боррель та Ленарчич.

Посадовці підкреслили: всі винні у цих звірствах будуть притягнуті до відповідальності за свої дії згідно з міжнародним законодавством. ЄС продовжує підтримувати всі зусилля, щоб забезпечити відповідальність за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала. Наразі відомо про 23 загиблих, у лікарнях лежать 73 поранених, ще 18 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти.

Свої ракети військові рф випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом.

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Фото: ДСНС