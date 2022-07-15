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росія офіційно визнала, що свідомо била по цивільних у Вінниці

Андрій Котенський

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російське міністерство оборони через день після ракетного удару по Вінниці офіційно заявило, що загарбники свідомо били по цивільних об’єктах міста. Про це повідомило міноборони рф, пише Українська правда.

«Вчора високоточними ракетами «Калібр» було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці – там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь», – повідомляють рашисти.

У своєму повідомленні окупанти хваляться, що «внаслідок удару учасників наради знищено».

Як повідомляв Львівський портал, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала. Наразі відомо про 23 загиблих, у лікарнях лежать 73 поранених, ще 18 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти.

Свої ракети військові рф випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з кризового менеджменту Янеза Ленарчича повідомили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

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