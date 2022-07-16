Удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 24

Кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 24, ще 68 людей перебувають у лікарні. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у своєму Telegram.

За словами Сергія Борзова, у лікарні померла жінка, яка отримала до 85% опіків тіла.

«24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. Ще 4 залишаються в розшуку, як зниклі безвісти», – повідомив він.

Нагадаємо, що 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці. В Офісі президента заявили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

росія офіційно визнала, що свідомо била по цивільних у Вінниці. Свої ракети військові рф випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з кризового менеджменту Янеза Ленарчича повідомили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

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